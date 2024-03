Durante un’intervista con Total Film per la promozione della serie tv Twisted Metal, Anthony Mackie ha svelato che nei suoi sogni nel cassetto ci sarebbe la partecipazione a uno dei prossimi film di John Wick.

“Sto cercando in tutti i modi di farmi considerare da Keanu Reeves per John Wick 5 o 6” ha commentato l’attore. “Diventerei il padre fico se avessi tipo uno scontro di cinque minuti con Keanu Reeves. Sono pronto a sfidarlo! [Il wrestler] Samoa Joe mi ha dato un pungo per questa serie [Twisted Metal] e non mi ha messo fuori gioco!“.

Stando agli ultimi aggiornamenti, nonostante le sorti del personaggio di Reeves nel quarto capitolo, la Lionsgate ha messo in sviluppo la sceneggiatura di John Wick 5.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Seguiteci su TikTok

Classifiche consigliate