Durante gli impegni stampa per Dune 2, dove lo ritroveremo nei panni di Gurney Halleck, Josh Brolin ha potuto parlare anche di Thanos, l’iconico villain che ha interpretato nel Marvel Cinematic Universe.

Il Titano Pazzo, nell’Universo Cinematografico della Marvel, è stato fatto fuori nei due Avengers, Infinity War ed Endgame, ma anche negli altri universi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e nella serie Tv animata What if… ? disponibile in streaming esclusivo su Disney Plus. Eppure, si specula da tempo circa la possibilità di un suo ritorno in scena.

E, stando a quello che Josh Brolin ha svelato a Comic Book durante un’intervista, si starebbe effettivamente parlando di nuove apparizioni di Thanos nel popolare franchise.

Al sito dice infatti:

Sai… ho sentito un po’ dalle voci di corridoio relative al fatto che lo riporteranno indietro. C’è la serie What If…? anche se quello è un tipo di Thanos un po’ diverso. Ma non so se lo riporteranno effettivamente indietro nel mondo Marvel, così come non sapevo che fosse il cattivo Marvel più ucciso… Si impara qualcosa di nuovo ogni giorno.

Ad aprile dello scorso anno, parlando di Thanos, Josh Brolin aveva parlato tanto di quello che l’aveva attirato del personaggio nonostante l’iniziale disinteresse per progetti di tipo cinefumettistico (ECCO I DETTAGLI).

FONTE: Comic Book

