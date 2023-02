Julianne Moore non pensa che l’intrattenimento sia responsabile dell’uso violento di armi da fuoco

In Sharper, film in arrivo il 17 febbraio su AppleTv+ (GUARDA IL TRAILER) Julianne Moore appare, per la prima volta in più di dieci anni, con una pistola in mano. In un’intervista con The Times, l’attrice ha però sottolineato di non avere alcun interesse per le armi da fuoco nella sua vita reale: “È una cosa che non mi attira per niente. Non lo trovo attraente“, le sue parole. La pistola che utilizza nel film, aggiunge, non è ritratta come una “cosa da fanatici”, ma è invece un “racconto morale, visto che tutto va male quando si spara”.

Nonostante questa presa di posizione, Moore respinge l’argomentazione secondo cui i film hollywoodiani sarebbero responsabili dell’uso violento di armi da fuoco negli Stati Uniti e della limitata legislazione del Paese in materia. Ecco perché:

Quando si parla di sicurezza delle armi e la gente dà la colpa all’intrattenimento, è importante rendersi conto che tutto il mondo consuma lo stesso intrattenimento degli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti hanno un facile accesso alle armi. Quindi non sono una grande fan dei film violenti, ma non attribuisco la colpa della violenza delle armi all’intrattenimento.

La trama di Sharper si snoda tra i segreti di New York, dagli attici della Fifth Avenue agli angoli oscuri del Queens. Le motivazioni dei protagonisti sono sempre sospette e le aspettative vengono stravolte quando nulla è come sembra. Diretto da Benjamin Caron, nel cast anche Sebastian Stan, Justice Smith, l’esordiente Briana Middleton e John Lithgow. Il film è prodotto da Jessica Switch e Erik Feig di Picturestart, insieme a Julianne Moore, Bart Freundlich, Brian Gatewood e Alessandro Tanaka, che ne hanno anche curato la sceneggiatura. Julia Hammer e Amy Herman sono i produttori esecutivi.

la prossima settimana avremo modo di proporvi l’intervista fatta dal nostro Andrea bedeschi a Sebastian Stan, Justice Smith e Briana Middleton.

FONTE: The Times