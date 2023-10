Negli ultimi mesi abbiamo parlato più e più volte del tormentato rapporto fra Kevin Costner e Yellowstone, la celeberrima serie Tv modern western creata da Taylor Sheridan e John Linson disponibile su Paramount Network negli Stati Uniti e su Sky/NOW in Italia.

Intanto però dall’America arriva un interessante dettaglio in merito ad Horizon, l’ambiziosissimo western in quattro parti che Kevin Costner si è sostanzialmente autofinanziato e che racconterà 15 anni di storia americana prima e dopo la Guerra Civile.

La MPAA ha difatti stabilito che il film sarà Vietato ai minori per “Violenza, scene di nudo e sesso”.

La prima parte di questo colossale “passion project” in cui Kevin Costner ricopre il ruoolo di regista, produttore e co-sceneggiatore non ha ancora una data di uscita.

L’imponente cast di Horizon comprenderà, oltre a Costner, Jena Malone (Contact), Sienna Miller (American Sniper), Sam Worthington (Avatar), Abbey Lee (Mad Max: Fury Road), Giovanni Ribisi (Ted), Will Patton (Armageddon), Kathleen Quinlan (Apollo 13), Luke Wilson (Vacancy), Isabelle Fuhrman (Orphan), Thomas Haden Church (Sideways), Jamie Campbell Bower (Stranger Things), Alejandro Edda (Narcos: Mexico), Tanka Means (Killers of the Flower Moon), Michael Rooker (Guardians of the Galaxy), Ella Hunt (Dickinson), Jeff Fahey (Wyatt Earp), Tom Payne (The Walking Dead)

FONTE: ComicBook

