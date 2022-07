Kevin Feige non ha dubbi: Jonathan Majors ha le spalle abbastanza larghe per sostenere il peso del ruolo di Kang e della Saga del Multiverso che ci accompagna, e accompagnerà, nelle Fasi 4, 5 e 6 del Marvel Cinematic Universe.

Jonathan Majors, che lo scorso autunno abbiamo visto nel western The Harder They Fall e che, prossimamente, troveremo nei panni del villain in Creed 3, è apparso per la prima volta nei panni di Kang, o meglio, di Colui che Rimane, nell’ultima puntata della prima stagione di Loki, la serie Tv con Tom Hiddleston disponibile in esclusiva in streaming su Disney Plus. Considerato che la Saga del Multiverso si concluderà con due nuove pellicole di Avengers, The Kang Dynasty e Secret Wars, è già abbastanza facile ipotizzare che il ruolo di villain di Kang il Coinquistatore andrà delineandosi con sempre maggior forza nei prossimi film e serie TV e che Jonathan Majors finirà per avere una parte assimilabile a quella avuta da Josh Brolin nella Saga dell’Infinito.

A margine del panel dei Marvel Studios tenutosi al Comic-Con di San Diego, Kevin Feige ha lodato Jonathan Majors, un attore che definisce perfettamente in grado di reggere il grande peso che dovrà sostenere in questa nuova, imponente saga dei Marvel Studios.

È straordinario e gli ho detto chiaramente che non ci sono spalle migliori delle sue dove appoggiare il peso della Saga del Multiverso. È davvero incredibile quello che lui è in grado di fare e quello che gli vedrete fare con tutte le varie incarnazioni, o varianti se preferite, di Kang. È davvero notevole.

Il boss dei Marvel Studios spende anche una breve considerazione per la differenza esistente fra un villain come Thanos e uno come Kang:

L’aspetto che amo maggiormente è che Kang è completamente differente da Thanos. È non è una valutazione che si basa sul fatto che lui non è un tizio viola e nerboruto con un grosso elmetto sulla testa. Kang appartiene a una diversa tipologia di villain e il fatto che lui sia tanti, differenti personaggi è ciò che lo rende interessante differenziandolo da Thanos.

Cosa ne pensate delle parole di Kevin Feige su Jonathan Majors e il suo Kang?

