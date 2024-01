Killers of the Flower Moon

Robbie Robertson, morto il 9 agosto 2023 a 80 anni, è riuscito a concludere la colonna sonora di Killers of the Flower Moon dell’amico Martin Scorsese prima di lasciarci. I due erano amici e collaboratori da ben 47 anni.

Racconta Scorsese a Variety:

Ha significato molto per entrambi fare questo progetto insieme.

Ricorda poi la prima volta che si sono parlati:

Quando abbiamo parlato, non è stato al telefono, ma di persona in un ristorante cinese, sembrava che potessimo lavorare insieme. Non credo che nessuno di noi due pensasse che avremmo continuato a lavorare insieme per i prossimi 50 anni.

Da quell’incontro è nata un’amicizia, un legame così profondo che lo porta a dire che, oggi che non c’è più, il suo amico gli manca. Punto.

Viveva la sua musica. Io vivevo i miei film. E quando Robbie e io condividevamo una casa a Hollywood, lui mi suonava della musica, io gli mostravo dei film e non smettevamo mai di condividere suggerimenti, pensieri, impressioni e passioni, riversandoli tutti nel nostro lavoro. Non era davvero una cosa conscia. Guardando indietro ora, mi rendo conto che è successo spontaneamente tra di noi. Potrebbe essere stato semplicemente che ciascuno di noi cercava ispirazione-

Nel 2016 è arrivato infine l’ultimo progetto insieme: Killers of the Flower Moon. La colonna sonora ha ricevuto una nomination ai Golden Globe e chissà che ora non la ottenga anche agli Oscar. Nel futuro, conclude Scorsese, dovrà lavorare con altre persone, ma nessuna rimpiazzerà mai Robbie.

Trovate tutte le informazioni sul film di Martin Scorsese nella nostra scheda.

