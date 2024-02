Dopo varie foto dal set risalenti allo scorso maggio, ecco finalmente un nuovo sguardo ai dietro le quinte delle riprese del live-action di Lilo & Stitch, in corso alle Hawaii.

Un utente Tiktok ha pubblicato infatti sul social un video e molte foto dal set, in cui possiamo ammirare una piccola adorabile Lilo (in compagnia dell’inseparabile bambola di pezza Scrump) e Stitch in persona, a bordo di un’automobile giocattolo.

Potete trovare il video e gli scatti qui di seguito:

First set photo of Stitch in the live-action ‘LILO & STITCH’ remake. (Source: PaulinaPullara/TikTok) pic.twitter.com/fVhAdPketR — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 17, 2024

First set photo of Maia Kealoha (Lilo) and Stitch in Disney’s live-action ‘LILO & STITCH’ film. (via paulinapullara | TikTok) pic.twitter.com/HszRPkp8KJ — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) February 17, 2024

The first video from the Lilo & Stitch set showing Stitch has been leaked 🎥: PaulinaPullara/TikTok pic.twitter.com/GXb74dhS23 — 🎇Disney Scoop Matt 🎇 (@DisneyScoopGuy) February 17, 2024

🚨🚨🚨 HYPE! Primeira foto de Lilo no set do live-action de 'LILO & STITCH'. pic.twitter.com/ZvowOtlu3o — rafz #GTAVI (@rafzb7) February 17, 2024

Nel cast troviamo anche Zach Galifianakis, Billy Magnussen, Courtney B. Vance e l’esordiente Maia Kealoha nei panni di Lilo. Dean Fleischer Camp, regista del successo critico del film d’animazione Marcel the Shell With Shoes On, siede in cabina di regia.

Il film fa uso di un misto di scene dal vero e digitale e ha un budget “medio” in linea con quello di Lilli e il vagabondo, quindi di circa 60 milioni di dollari.

