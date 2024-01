Killers of the Flower Moon

Lily Gladstone ha deciso di scagliarsi contro la scuola pubblica in Oklahoma per il negazionismo nei confronti di Killers of the Flower Moon.

In occasione di una recente intervista, l’attrice ha paragonato il trattamento riservato al film al negazionismo per il massacro di Tulsa del 1921:

Quello che stanno facendo in Oklahoma, dire che la decisione di non parlare del massacro di Tusla non era per motivi razziali è semplicemente… ogni insegnante in quello stato ha troppa paura di insegnare Killers of the Flower Moon.

L’attrice ha parlato inoltre del desiderio di rappresentare gli Osage nel miglior modo possibile sullo schermo:

Quando sono stata scelta, sono andata sull’applicazione di lingua Osage e ho iniziato a studiare l’ortografia nel miglior modo possibile. È buffo perché non sapevo che mia nonna parlasse la lingua nasi forati. Visto che mio nonno apparteneva ai Piedi Neri, era quella la lingua che ero abituata a sentire. Mi so presentare, conosco alcune parole e frasi, ma le lingue chinook hanno un sistema fonetico completamente diverso.

Dopo il passaggio in sala lo scorso ottobre, Killers of the Flower Moon sarà disponibile su Amazon Prime Video dal prossimo 26 gennaio. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

