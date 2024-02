Al giorno d’oggi, rimasterizzare in 4K classici del passato non troppo lontano è una pratica comune, che a volte presta il fianco a molte polemiche per i risultati ottenuti. Non è il caso di due cult degli anni ’80 diretti da Jim Henson, Labyrinth e Dark Crystal, che migliorano nelle nuove versioni, grazie alla tecnica artigianale con cui sono stati creati i pupazzi.

In una recente intervista con CB, la figlia Lisa, attuale CEO della Jim Henson Company, ha spiegato:

È possibile che si riesca a vedere un po’ di più come sono fatte le cose, che si riesca a vedere un filo qua o là, ma quello che si vedrà, che non si poteva vedere quando la definizione non era così buona, sono le texture. È impossibile che una texture in computer grafica possa battere una texture reale. Quindi, quando vedrete come sono fatti questi pupazzi, e quanto sono belli i costumi, e il livello di dettaglio, questa è la ricchezza che è impossibile da ottenere con la computer grafica.

Vi ricordiamo che di Dark Crystal è stata recentemente realizzata una serie prequel disponibile su Netflix, mentre da tempo si parla di un possibile sequel di Labyrinth, che al momento pare fermo: in quest’articolo gli ultimi aggiornamenti in merito.

FONTE: CB

