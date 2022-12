Mamma ho perso l’aereo: ecco quanto costerebbe la bolletta elettrica dei tre giorni a casa di Kevin McAllister

Siamo in periodo di feste e non ci sono giorni più indicati di questi per rivedere Mamma ho perso l’aereo (e relativo seguito, magari), la celeberrima commedia per famiglie del 1990 scritta e prodotta da John Hughes, diretta da Chris Columbus e interpretata da Macaulay Culkin nei panni del piccolo Kevin McAllister.

La marca di arredamento per interni Bobbi Beck (via Comic Book) ha voluto fare “i conti in tasca al film” per scoprire quanto costerebbe, con la tariffa attuale, la tre giorni di scherzi e trappole elaborate da Kevin ai danni dei banditi del rubinetto.

Il conteggio è stato fatto tenendo conto dei vari dispositivi elettrici che vediamo azionati in Mamma ho perso l’aereo. Mantenere accese tutte le luci dell’abitazione è quello che farebbe innalzare maggiormente la bolletta: la spesa per i tre giorni – con la tariffazione attuale vigente a Chicago – sarebbe di ben 71,39 dollari. Tenuto conto che si tratta di lampadine vecchie, non a basso consumo, il giovane McCallister consumerebbe approssimativamente 417kwh di elettricità.

Le luci esterne causerebbero un consumo inferiore rispetto al precedente, pari a 54kwh nell’arco di tre giorni. Aggiungendo anche la Tv dove Kevin guarda il film fittizio Angels With Filthy Souls, la bolletta di casa McAllister sarebbe incrementata di 80,65 dollari.

I film del franchise di Mamma ho perso l’aereo sono disponibili in streaming su Disney Plus.

