Recentemente, Margot Robbie ha concesso una lunga intervista a Deadline, dove ha parlato a 360° della sua a carriera, a partire dal recente successo di Barbie, a cui ha partecipato in veste di attrice protagonista e produttrice con la sua LuckyChap Entertainment ((LEGGI LO SPECIALE).

Vi riportiamo i passaggi più interessanti.

Il terrore del flop

Alla domanda se era certa del successo di Barbie ancor prima che arrivasse nelle sale, Robbie racconta:

[Barbie] era il miglior scenario possibile di cosa un film possa rivelarsi. Ma il 90% di te deve essere certo che funzionerà. È così che mi avvicino a tutto. Quando si tratta di Una donna promettente [di cui è stata produttrice, ndr.] per esempio, o di qualsiasi cosa su cui lavoriamo, penso: “Credo così tanto in questa cosa che so di avere ragione. So di averla e non capisco perché la gente lo metta in dubbio. Perché gli altri non lo vedono? Perché tutti sembrano così preoccupati?“. Tuttavia, c’è quel 10% di te dall’altro lato che pensa: “Oh mio Dio, sarà un disastro. Hanno tutti ragione, è un’idea terribile. Andrà male“. Il successo è il momento in cui è davvero convalidante. Quel 10% di voi scompare e dite: “Sapevo di avere ragione. Sapevo che era qualcosa che la gente voleva“. Ma c’è sempre quella fetta di voi che dice no; quella voce nella vostra testa che ascolta tutte le voci della ragione che vi circondano e che vi dice che è troppo folle e che non funzionerà. È sempre troppo qualcosa. Troppo di questo, troppo di quello. Non mi riferisco solo a Barbie. È stato così per molti dei film su cui abbiamo puntato molto. Forse per ogni film. Per fortuna, nel maggior numero di casi, è andata bene, ma ogni volta hai paura perché, per quanto il 90% di te ci creda, in questo settore non ci sono garanzie. C’è sempre una grossa, grossa possibilità che non abbia successo.

Le ragioni del successo di Barbie e… il ruolo di Austin Powers

Ma Barbie appunto non è stato un flop, tutt’altro: ha superato il miliardo di dollari di incasso globale. Riflettendo sulle ragioni di un simile riscontro, Robbie ha le idee molto chiare:

Mi mancava davvero una commedia sciocca. Una commedia sciocca e intelligente. Ho sempre pensato a un tono simile a quello di Austin Powers e, quando ho letto la sceneggiatura, è stato proprio quello il tono che mi ha colpito. Un sacco di comicità fisica, un sacco di battute sciocche ma intelligenti, qualcosa di molto referenziale. Questo tipo di commedia era quasi scomparso dal cinema mainstream da diversi anni. In sincerità, probabilmente Austin Powers è stata l’ultima volta che l’ho percepita. Tutto è diventato molto specifico: commedie per questo o quel tipo di pubblico. Mancava la commedia sciocca e intelligente che potesse essere un successo per tutti. Ero davvero entusiasta di poterla fare: [Barbie] non sembrava un film fatto per un gruppo specifico di persone. No, era per tutti. Allo stesso tempo, c’era anche molta specificità nell’umorismo che Greta [Gerwig, regista e co-sceneggiatrice] e Noah [Baumbauch, co-sceneggiatore] hanno inserito. Ci sono sicuramente battute che alcune persone troveranno divertenti e che ad altre sfuggiranno. Il fatto che siano riusciti a far suonare entrambe le note allo stesso tempo ha reso il film un pezzo orchestrale davvero bello: ci sono queste grandi, ampie parti che colpiranno le masse, e poi queste note di abbellimento che colpiranno persone specifiche. C’è una battuta su Proust [ride]. Alcune cose sfuggiranno ad alcune persone. È per questo che è stato così divertente guardare il film con diversi tipi di pubblico, per vedere quali fette della sala scoppiano a ridere a quali battute. Perché le persone sono molto specifiche e molto strane. Ci sono cose che ti solleticano per qualche motivo, altre no, e ognuno ha cose diverse. La cosa intelligente è stata che Greta e Noah sono riusciti a inserire così tanti tipi di umorismo diversi che il film ha funzionato per tutti, ma si è anche sentito come se fosse stato fatto solo per ciascuno. Questo è davvero speciale. La magia del film è la sensazione di essere personale, anche se è estremamente grande. Ed è stato davvero un film personale; ci abbiamo messo molto di noi stessi.

L’approccio come produttrice

Parlando poi delle opere da lei prodotte, l’intervistatore sottolinea come molte di queste, da Tonya al recente Saltburn, siano accomunate dal presentare situazioni e personaggi molto ambigui. A tal proposito, Robbie rivendica:

Onestamente, non so che senso abbia fare un film se non si cerca di scavare in profondità ed esplorare qualcosa del genere. E forse è perché amo così tanto i vecchi film. Rivedo i film voracemente. C’è chi non vede mai un film due volte, ma io sono un appassionata di rewatching seriale e penso che, se non voglio provare a fare qualcosa che sia migliore dei film che già amo, preferisco usare il tempo per rivederli. Non mi faccio problemi a guardare Scandalo a Filadelfia per la cinquantesima volta, né a guardare Le amiche della sposa per la centesima. Quindi, a meno che non mi sforzi di fare un film che sia bello come quei film, li rivedrò e basta. Inoltre, fare un film costa tantissimo. A volte si legge una sceneggiatura e si pensa: “Perché si fa questo? Non c’è niente di nuovo o di interessante. Non c’è niente di meglio di quello che è già stato fatto un milione di volte“. Perché qualcuno dovrebbe spendere milioni di dollari – a volte decine o centinaia di milioni di dollari – per qualcosa che abbiamo già visto? Per me è una follia. È un orribile spreco di denaro e di tempo. Ci vogliono anni per fare un film, e ci vogliono molti soldi per fare un film, quindi se non si sta davvero cercando di fare qualcosa, non so perché ci si preoccupi di farlo. Forse gli studi hanno quote da raggiungere e date di uscita da rispettare, ma noi produttori no. Non c’è un punteggio da raggiungere, come: “Quando avrò 50 anni dovrò aver fatto 30 film“. È come dire: no, fai solo quelli grandiosi. Non capisco come si possa trovare l’energia per iniziare il viaggio puntando alla mediocrità.

Margot Robbie regista?

Robbie infine fa il punto sui suoi progetti futuri: come attrice, la vedremo nuovamente accanto a Ryan Gosling nel prequel di Ocean’s Eleven: il film è “ancora in sviluppo” per cui è “troppo presto” per parlarne. Come produttrice, è impegnato con Naughty, nuova pellicola di Olivia Wilde (Don’t Worry Darling). Fermarsi non è dunque un’opzione per lei: “Tutti mi chiedono: ‘Ti stai prendendo una pausa?’. E io: “Lo sapete che sono una produttrice, vero? Non abbiamo pause”. L’attrice è inoltre aperta all’idea di esordire dietro la macchina da presa, e questo potrebbe avvenire tra non molto tempo:

Voglio davvero fare la regista. È da circa sette anni che sento di voler fare la regista. Ma l’ho sempre visto come un privilegio, non come un diritto. Ho lavorato lentamente per raggiungere la sensazione di essermi guadagnata il diritto di dirigere, e sento che ora mi sto avvicinando a questa sensazione.

Trovate tutte le informazioni su Barbie nella nostra scheda.

FONTE: Deadline

