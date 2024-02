Killers of the Flower Moon

Recentemente, Martin Scorsese è stato ospite del The Late Show with Stephen Colbert, dove ha parlato del suo ultimo lavoro, Killers of the Flower Moon. In particolare, ha spiegato in cosa quest’ultimo si differenzia da altri suoi lavori:

Uno degli elementi che mi ha spinto a rimanere ancorato al progetto, perché abbiamo lavorato a lungo su quella sceneggiatura, è stata [la possibilità di] immergermi in quel mondo [della comunità Osage]. Ho fatto film su gangster professionisti, abbiamo fatto Cape Fear e questo genere di cose, ma questo è diverso. Si tratta di una sorta di male quotidiano, che può far parte della nostra natura umana. Ho sempre pensato: “Quanto siamo capaci di fare dentro di noi, date le circostanze giuste e sbagliate?“. Disumanizzare le altre persone, tutto questo, senza fare una predica. Ma entriamo nel vivo dei personaggi e vediamo come si manipolano a vicenda.

Il regista poi rivela un retroscena sulla lavorazione del film. Inizialmente Leonardo DiCaprio doveva interpretare Tom White, l’agente dell’FBI che si occupa delle indagini. Poi però ha preferito vestire i panni di Ernest Burkhart, nipote dell’avido proprietario di ranch William Hale (Robert De Niro). Ecco da cosa nasce questa decisione:

L’aspetto davvero interessante è che venuta Margie Burkhart, la nipote di Ernest Burkhart, il personaggio interpretato da Leo nel film. Ha detto: “Dovete capire che c’è stato un omicidio, e altre cose, ma Mollie ed Ernest erano innamorati. Erano innamorati“. Allora ho capito che la faccenda è molto più complicata perché se erano innamorati, come faceva lui a fare quello che stava facendo… A un certo punto, Leo si è rivolto a me e mi ha chiesto: “Dov’è il cuore? Dov’è il cuore?“. Io ho risposto: “Beh, è con Lily [Gladstone, interprete di Mollie]. È con Mollie e con Ernest”. Lui allora ha detto: “Forse dovrei interpretare Ernest invece di Tom White”.

Potete vedere le clip dei due passaggi in questione qui sotto:

Dopo il passaggio in sala lo scorso ottobre, Killers of the Flower Moon è ora disponibile su Amazon Prime Video. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

FONTE: YT/YT

