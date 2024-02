In un’intervista con CB, Matthew Vaughn ha descritto il suo metodo di lavoro in fase di sceneggiatura. L’ultimo lavoro del regista, lo ricordiamo, è Argylle, spy comedy ora nelle sale italiane (GUARDA IL TRAILER).

Ecco le sue parole:

In un modo bizzarro, scrivo sempre il primo atto e poi scrivo prima il terzo atto. L‘avvio della storia e la conclusione. Trovo difficile il secondo atto…. Se il terzo atto è quello giusto, il primo atto si scrive da solo. Purtroppo, nei film, la gente ricorda i finali più di ogni altra cosa. C’è questa regola, di cui non ricordo il nome, ma gli ultimi 10 o 15 minuti di un film sono quelli che creano o meno l’entusiasmo. L’unico film di cui abbiamo rigirato in modo sostanzioso il finale è stato Lock & Stock – Pazzi scatenati, proprio all’inizio della mia carriera [del film di Guy Ritchie Vaugh è stato produttore, ndr.].

Argylle: La trama

Dalla mente brillante di Matthew Vaughn (del franchise Kingsman e Kick-Ass) nasce Argylle, un thriller di spionaggio acuto, che stravolge la realtà e vi porta in giro per il mondo. Bryce Dallas Howard (Jurassic World) è Elly Conway, autrice solitaria di una serie di romanzi best-seller di spionaggio, la cui idea di felicità è una serata a casa al computer con il suo gatto Alfie. Ma quando le trame dei libri di Elly, incentrate sull’agente segreto Argylle e sulla sua missione di smascherare un’organizzazione criminale globale, iniziano a rispecchiare le azioni segrete di un’organizzazione di spionaggio reale, le tranquille serate a casa diventano un lontano ricordo. Accompagnata da Aiden (il premio Oscar® Sam Rockwell), una spia allergica ai gatti, Elly (che porta Alfie nello zaino) corre per il mondo cercando di stare un passo avanti agli assassini, mentre il confine tra il mondo immaginario di Elly e quello reale inizia a svanire.

FONTE: CB

