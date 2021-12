e i fantacasting per Wolverine e 007.

In questi giorni il regista è stato impegnato nella promozione stampa di The King’s Man – Le origini (LEGGI LA RECENSIONE) il prequel della saga cominciata, nel 2014, con Kingsman – Secret Service.

In un paio di occasioni, il regista ha potuto dire la sua in materia di ruoli decisamente molto ambiti – e attualmente vacanti – come Wolverine e 007.

Per quanto concerne il celebre personaggio della Casa delle Idee interpretato a lungo sul grande schermo da Hugh Jackman spiega a Comic Book:

Beh, ora forse è troppo vecchio, ma per me Tom Hardy sarebbe stato… straordinario! Penso che Taron Egerton potrebbe interpretarlo a occhi chiusi. Anche Aaron Taylor-Johnson sarebbe ottimo. Aaron o Taron sarebbero le mie due prime scelte, potrebbero farlo davvero bene.

Aaron Taylor Johnson, lo ricordiamo, interpreterà Kraven il Cacciatore per la Sony. Curiosamente nel settembre del 2017, al junket di Kingsman – Il Cerchio d’Oro, avevamo interpellato in materia proprio Taron Egerton chiedendogli se Hugh Jackman gli avesse mai proposto di ereditare gli artigli di Logan. Trovate la nostra chiacchierata con l’attore qua sotto:

Con Collider (via Screen Rant), Matthew Vaughn ha spiegato che, secondo lui, Henry Cavill è letteralmente nato per interpretare James Bond.

Heny Cavill. Quell’uomo è nato per interpretare 007. Quando vedrete com’è nel film, io stesso ho pensato “Wow, questo tizio è tutto ciò che t’immagini Bond debba essere stato o essere.

Il film di cui parla il regista è Argylle, tratto dal romanzo di Ellie Conway. La pellicola è diretta proprio da Matthew Vaughn e vede, nel cast, Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena e Samuel L. Jackson e la pop star Dua Lipa.

Recentemente, come vi abbiamo spiegato in questo articolo, il lungometraggio è stato acquistato da Apple per una cifra letteralmente colossale: si parla di più di 200 milioni di dollari.

Cosa ne pensate dei “fantacasting” di Matthew Vaughn?