L’American Film Institute, istituzione no-profit creata dalla National Endowment for the Arts, ha annunciato i migliori film del 2023. Tradizionalmente la maggior parte dei film citati dall’AFI finiscono per ottenere la nomination all’Oscar come miglior film: un anno fa era successo a otto film su dieci. Nessun film nella storia degli AFI Awards ha mai vinto l’Oscar senza essere presente nella top-ten.

Tra le sorprese di quest’anno, la presenza non solo del Barbenheimer (Barbie e Oppenheimer), ma anche di un film d’animazione: Spider-Man: Across the Spider-Verse (peraltro, un sequel, e il primo film non finì nella top-10 dell’AFI). Se un anno fa gli streamer erano tutti assent, quest’anno Netflix è presente con ben due film: Maestro e May December.

Quest’anno la decina è composta da:

AMERICAN FICTION

BARBIE

THE HOLDOVERS – LEZIONI DI VITA

KILLERS OF THE FLOWER MOON

MAESTRO

MAY DECEMBER

OPPENHEIMER

PAST LIVES

POVERE CREATURE

SPIDERMAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE

Gli AFI si vanno ad affiancare ai premi del National Board of Review come riconoscimenti “industriali” in vista degli Oscar: entrambe le organizzazioni segnalano dieci pellicole, e quest’anno quelle che sono presenti in entrambe le top-ten sono:

Killers of the Flower Moon

Barbie

The Holdovers – Lezioni di vita

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Povere creature

Come l’anno scorso, anche stavolta sono sette i film da tenere sotto i riflettori nelle prossime settimane, mentre continuano ad avvicendarsi i premi della critica (come i Gotham e quelli del NYFCC).

Infine, ecco le migliori serie tv dell’anno:

ABBOTT ELEMENTARY

THE BEAR

BEEF

JURY DUTY

THE LAST OF US

THE MORNING SHOW

ONLY MURDERS IN THE BUILDING

POKER FACE

RESERVATION DOGS

SUCCESSION

Gli AFI Awards verranno consegnati durante la tradizionale serata di gala al Four Seasons Hotel di Beverly Hills il 12 gennaio 2024.

