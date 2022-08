Minions 2 incassa mezzo milione alle anteprime di lunedì! | Box-Office Italia

A dimostrazione che i nuovi film di richiamo fanno risollevare immediatamente il box-office anche in un momento di calma piatta come la seconda settimana di agosto, arrivano i dati d’incasso di Minions 2: come Gru diventa cattivissimo. Ieri si sono infatti tenute le anteprime del film d’animazione, che ha raccolto la bellezza di 566 mila euro (quasi 80 mila biglietti staccati). Nel corso della giornata sono stati incassati complessivamente oltre 700 mila euro: un dato notevole se si pensa che nei quattro giorni del weekend appena trascorso ne erano stati raccolti 978 mila.

Era il 27 agosto del 2015 quando il primo Minions uscì al cinema: raccolse due milioni di euro, iniziando una corsa che lo portò a oltre 23 milioni complessivi. Questo secondo film parte molto bene, vedremo quindi come si comporterà il 18 agosto quando uscirà ufficialmente al cinema dopo le anteprime.

Per quanto riguarda il resto della classifica di lunedì, posizioni invariate: scende al secondo posto Thor: Love and Thunder con 41 mila euro (9.9 milioni complessivi, domani supererà i 10), mentre chiude il podio Top Gun: Maverick con 23 mila euro e un totale di 11.8 milioni di euro.