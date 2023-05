In un lungo speciale pubblicato da Entertainment Weekly scopriamo qualche retroscena in più sulla sequenza del treno che vedremo in Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte 1, che si preannuncia una delle più spettacolari dell’intera saga.

L’idea di inserire un colossale disastro ferroviario nel film è nata dal regista Christopher McQuarrie, mentre il lancio in moto da un burrone è stata un’idea di Tom Cruise:

Quando abbiamo iniziato a sviluppare il film, ho chiesto a Tom: “Cosa vuoi fare?” Lui mi ha risposto: “Voglio lanciarmi da un burrone con la motocicletta. E tu cosa vuoi fare?” E io gli ho risposto: “Voglio distruggere un treno”. Siamo dei grandissimi fan di Buster Keaton, John Frankenheimer, David Lean… Tutti registi che a un certo punto della loro carriera hanno piazzato dei favolosi disastri ferroviari. Mi sono detto: me lo sono meritato, voglio fare anche io un disastro ferroviario.

La sequenza con la motocicletta è stata la primissima a essere girata, a settembre 2020, a Hellesylt in Norvegia. Quelle riprese sono state raccontate qualche mese fa in una featurette che vi consigliamo assolutamente di vedere se già non l’avete fatto.

La scena del disastro ferroviario, invece, è stata girata in più parti, attraverso la demolizione di una porzione non sicura di un ponte centenario in Polonia nell’estate del 2020 e, successivamente, lanciando un vero treno giù per la cava di Darlton in Inghilterra nell’agosto del 2021:

Un treno da settanta tonnellate, sì. Penso che l’energia che abbiamo impiegato per sviluppare la scena, progettarla, costruirla e poi creare una sequenza che giustificasse la sua stessa esistenza… sia stata forse la più grande sfida della mia vita.

Tom Cruise and Rebecca Ferguson in Mission: Impossible Dead Reckoning – Part One from Paramount Pictures and Skydance.

Nell’articolo si offre anche uno sguardo a un’immagine inedita del film che raffigura Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) e Ethan Hunt (Cruise) a Venezia:

Si trovano al palazzo del Doge a Venezia. Non sarebbe Mission: Impossible se i nostri personaggi non dovessero partecipare a un evento formale. Stanno andando a questo evento senza alcuna idea di cosa sia, c’è moltissima incertezza. Ethan è coinvolto in una cosa che per primo non capisce a pieno.

McQuarrie conferma poi che Esai Morales sarà il villain:

Posso confermarvi che sarà l’antagonista della storia, o meglio uno degli antagonisti. È una specie di enigma. Scoprirete di più su di lui nell’arco dei due film. C’è molto più di quanto sembri, ed è una sorta di fantasma del passato.

Infine, conferma che il personaggio interpretato da Hayley Atwell è fondamentale, ma avvolto nel mistero:

Meno vi dico su Hayley Atwell, meglio è. Rappresenta una sorta di straniera in terra straniera – è un personaggio che non viene da questo mondo, non è una spia, non è un’agente. Semmai, è un’agente del caos, una sorta di elemento casuale gettato nel bel mezzo di questa storia.

Per il settimo capitolo di Mission: Impossible dovremo attendere il 14 luglio 2023, mentre per l’ottavo il 28 giugno 2024.

Trovate tutte le informazioni su Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte uno nella nostra scheda.

