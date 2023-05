Vanessa Kirby ha di recente parlato con Variety della sua esperienza sul set di Mission: Impossible 7, il film in arrivo questa estate nei cinema italiani.

L’attrice ha parlato nello specifico del collega Tom Cruise e dello stunt che ha praticato più volte, lanciandosi in un burrone a tutta velocità a bordo della sua moto:

“Ne ha fatto uno dopo l’altro ripetutamente per catturare tutte le angolazioni possibili. Era così calmo, non aveva paura e lo trovava esilarante” ha spiegato l’attrice. “La sua fede nel cinema, la sua passione, i suoi obiettivi sono fonte di grande ispirazione. Crede di poter fare l’impossibile e poi lo fa. Adoro far parte di questa saga e sono felicissima di esser tornata“.

La sequenza con la motocicletta è stata la primissima a essere girata, a settembre 2020, a Hellesylt in Norvegia, qui trovate una featurette che racconta tutto il dietro le quinte della scena.

Per il settimo capitolo di Mission: Impossible dovremo attendere il 14 luglio 2023, mentre per l’ottavo il 28 giugno 2024.

