Mission: Impossible 8 — Dead Reckoning Parte 2 è attualmente in fase di stallo a causa dello sciopero degli sceneggiatori in corso.

La notizia arriva da Empire Magazine (via SlashFilm) che nell’ultimo numero ha proposto un’intervista al regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie, che ha parlato di tutti gli incidenti di percorso affrontati nel corso degli ultimi anni di lavorazione.

“È estenuante” ha detto il regista riferendosi agli ostacoli che è stato necessario superare sin dal 2020. “Dietro ogni tsumani c’è un altro tsunami, viviamo in uno stato di allerta da tsunami costante“.

Stando al giornale, lo sciopero ha costretto McQuarrie a una pausa dopo il completamento di circa il 40% della pellicola. Le riprese si sono già svolte, come abbiamo visto, nell’Artico, Svalbard, in Sud Africa e anche in Italia.

