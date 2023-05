In occasione di un’intervista con Variety svoltasi sei giorni prima dello sciopero indetto dalla Writers Guild of America (WGA), Joe Russo ha messo in guardia sull’uso delle intelligenze artificiali.

“Credo che tutti debbano avere paure delle IA” ha ammesso. “Non so se avete sentito le ‘canzoni’ di Drake che stanno spuntando sui social, ma sono qui e non andranno da nessuna parte“.

Il regista di Avengers: Endgame ha sottolineato che affinché le IA siano utili, devono essere “uno strumento al nostro servizio piuttosto che il contrario“.

“Quando i creativi vengono coinvolti e guidano l’uso della tecnologia, come ha fatto James Cameron in tutta la sua carriera, la tecnologia finisce al servizio degli artisti e non il contrario“.

Ha poi lanciato un monito: “Se le multinazionali forzeranno l’adozione di quella tecnologia, sarà una storia molto diversa“.

Cosa ne pensate delle parole di Joe Russo sulle intelligenze artificiali? Ditecelo nei commenti!

Classifiche consigliate