Anche Linda Blair, iconica protagonista de L’Esorcista, ha pubblicato un memoriale di William Friedkin, il regista che la diresse nel film del 1973 cambiandole la vita “per sempre”, e che è morto ieri a 87 anni.

Blair all’epoca aveva solo 13 anni, come ricorda nel lungo post su Instagram:

Come Sidney Poitier nel famoso film La scuola della violenza, come si può esprimere con parole l’apprezzamento per la persona che ha cambiato per sempre la tua vita, insieme al mondo intero?

Billy Friedkin è stato un game changer, ha pensato fuori dagli schemi, è stato un genio con una personalità incredibilmente audace e un’immaginazione straordinaria che ha elettrizzato colleghi e spettatori di tutto il mondo, rimanendo un vero anticonformista per tutta la sua carriera nell’industria cinematografica.

Ogni attore voleva lavorare con lui e forse la mia storia è la più toccante. Prendere una vera tredicenne e confermare la mia capacità di essere in grado di sopportare il viaggio in cui stava per trasportare me e il mondo intero. La sua regia era accompagnata da una guida molto rigorosa, un impegno e una rigida etica del lavoro. Il suo prendersi delle licenze creative con la mia interpretazione, sempre in grado di stimolarmi delle riflessioni e sempre precisa con la sua direzione “al punto” della mia interpretazione come Regan. Spingendosi oltre i confini dell’epoca, con effetti speciali rivoluzionari per garantire che la mia interpretazione fosse niente meno che scioccante e indimenticabile.

Mi ha protetto con fermezza dalle folle impazzite che si scagliavano contro di noi all’epoca dell’uscita del film.

Ha capito il mio bisogno di rimanere radicata nella natura, il mio amore per gli animali, e mi ha regalato il mio cavallo da primo premio che ho chiamato “Miglior Regista” in suo onore. Ha sostenuto il mio continuo amore per gli animali e la mia fondazione Linda Blair Worldheart, per cambiare il mondo per gli animali.

È stato il mio regista, amico e protettore. È stato un onore conoscerlo e sono profondamente addolorata in questo momento. Ha cambiato la mia vita per sempre, insieme al mondo, attraverso la mia interpretazione, e tutte le mie performance durante la mia carriera.

RIP caro amico… amore, rispetto e sentite condoglianze a Sherry, Cedric e Jack.