È Oppenheimer a vincere l’edizione 2024 dei Golden Reel Awards, i premi della Motion Picture Sound Editors, l’associazione dei montatori del suono di Hollywood.

Il film di Christopher Nolan, che ha appena vinto anche il premio della Cinema Audio Society (l’associazione dei tecnici del missaggio del suono), conquista due premi fondamentali: quelli per il miglior montaggio dei dialoghi e degli effetti. A questo punto è praticamente scontato l’Oscar al miglior sonoro: gli altri candidati sono The Creator, Maestro, Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, La zona d’interesse.

Gli altri film premiati con il Golden Reel sono La società della neve (che batte in particolare La zona d’interesse) come film non in lingua inglese, Spider-Man: Across the Spider-Verse come film d’animazione, 32 Sounds come documentario.

Golden Reel Awards 2024: i vincitori

Outstanding Achievement in Sound Editing – Feature Dialogue / ADR : “Oppenheimer”

: “Oppenheimer” Outstanding Achievement in Sound Editing – Feature Effects / Foley : “Oppenheimer”

: “Oppenheimer” Outstanding Achievement in Sound Editing – Feature Animation : “Spider-Man: Across the Spider-Verse”

: “Spider-Man: Across the Spider-Verse” Outstanding Achievement in Sound Editing – Feature Documentary : “32 Sounds”

: “32 Sounds” Outstanding Achievement in Sound Editing – Foreign Language Feature : “Society of the Snow”

: “Society of the Snow” Outstanding Achievement in Sound Editing – Non-theatrical Feature : “The Last Kingdom: Seven Kings Must Die”

: “The Last Kingdom: Seven Kings Must Die” Outstanding Achievement in Sound Editing – Non-theatrical Animation : “The Monkey King”

: “The Monkey King” Outstanding Achievement in Sound Editing – Non-theatrical Documentary : “Our Planet II”: “Chapter 3: The Next Generation”

: “Our Planet II”: “Chapter 3: The Next Generation” Outstanding Achievement in Sound Editing – Broadcast Long Form Dialogue / ADR : “The Marvelous Mrs. Maisel”: “Four Minutes”

: “The Marvelous Mrs. Maisel”: “Four Minutes” Outstanding Achievement in Sound Editing – Broadcast Long Form Effects / Foley : “All the Light We Cannot See”: Episode 4

: “All the Light We Cannot See”: Episode 4 Outstanding Achievement in Sound Editing – Broadcast Short Form : “The Mandalorian”: “The Return”

: “The Mandalorian”: “The Return” Outstanding Achievement in Sound Editing – Broadcast Animation : “Star Wars: The Bad Batch”: “Faster”

: “Star Wars: The Bad Batch”: “Faster” Outstanding Achievement in Music Editing – Feature Motion Picture : “Maestro”

: “Maestro” Outstanding Achievement in Music Editing – Documentary : “Pianoforte”

: “Pianoforte” Outstanding Achievement in Music Editing – Broadcast Long Form :: “The Last of Us”: “When You’re Lost in the Darkness”

:: “The Last of Us”: “When You’re Lost in the Darkness” Outstanding Achievement in Music Editing – Broadcast Short Form : “Dave”: “Met Gala”

: “Dave”: “Met Gala” Outstanding Achievement in Music Editing – Game Music : “Star Wars Jedi: Survivor”

: “Star Wars Jedi: Survivor” Outstanding Achievement in Sound Editing – Game Dialogue / ADR : “Alan Wake 2”

: “Alan Wake 2” Outstanding Achievement in Sound Editing – Game Effects / Foley : “Marvel’s Spider-Man 2”

: “Marvel’s Spider-Man 2” Outstanding Achievement in Sound Editing – Student Film (Verna Fields Award): “Dive”

Noi di BadTaste.it seguiremo la cerimonia degli Oscar in diretta sul nostro canale Twitch, su YouTube e qui sul sito a partire dalle 23.30 di domenica sera 10 marzo, per tutta la notte. A trasmetterla in Italia sarà Rai 1.

Nell’attesa, stiamo analizzando tutti i candidati all’Oscar come miglior film e migliori attori attraverso la nostra serie Podcast “Film da Oscar” che potete recuperare qui.

Potete votare i vostri pronostici al FantaOscar qui, mentre trovate tutte le informazioni e le nomination in questa pagina.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti! Seguiteci su TikTok!

Oscar 2024: link utili

Classifiche consigliate