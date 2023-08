A meno di eventuali rinvii a causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori, il prossimo novembre avremo modo di vedere in sala Napoleon, la pellicola che segna la nuova collaborazione fra Ridley Scott e Joaquin Phoenix a 23 anni di distanza da Il gladiatore.

Parlando di questa nuova esperienza di lavoro con Ridley Scott per Napoleon, Joaquin Phoenix ha raccontato:

La verità è che c’era semplicemente un’idea molto nostalgica di lavorare di nuovo con Ridley. Ho avuto un’esperienza incredibile lavorando con Ridley al Gladiatore quando ero così giovane. Fu la mia prima grande produzione. Desideravo davvero di provare di nuovo quella stessa esperienza o qualcosa di simile, per lo meno. Mi ha proposto altre cose in passato, ma niente che sembrasse così impegnativo per entrambi. M è piaciuta l’idea di lanciarmi in qualcosa con Ridley che sarebbe stato così per tutti e due.

E fargli eco anche Ridley Scott che spiega anche come abbiano lavorato sulla sceneggiatura di David Scarpa:

Arriva, quando mancano solo due settimane al via, e mi dice “Non so cosa fare”. Al che io “Cosa?!” e lui ancora “Non so cosa fare”. “Ossignore” ho detto “Vieni, siediti”. Abbiamo passato dieci giorni insieme, tutto il giorno, parlando scena per scena. In un certo senso, abbiamo fatto delle prove. Dettaglio per dettaglio..