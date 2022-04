Il Times of Malta segnala un aggiornamento sulle riprese di, la pellicola biografica diretta dain cui il Premio Oscarvestirà i panni di Napoleone Bonaparte.

Dalla prossima settimana, le riprese della pellicola si sposteranno appunto Malta una location che, fra l’altro, vedremo anche a breve sul grande schermo in Jurassic World – Il dominio, il blockbuster della Universal in uscita il prossimo 2 giugno solo al cinema.

Sia Joaquin Phoenix che Vanessa Kirby, interprete di Marie-Josèphe-Rose Tascher de La Pagerie, meglio nota come Giuseppina di Beauharnais, la prima moglie di Napoleone, sarebbero già arrivati a Malta.

La produzione targata Apple Studios toccherà svariate location dell’isola come Attard, Senglea, Valletta, Mellieħa, Siġġiewi, Mdina, Forte Ricasoli e anche i Malta Film Studios.

Il cast di Napoleon, in aggiunta ai già citati Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby, comprende anche Tahar Rahim, Youssef Kerkour, John Hollingworth, Edouard Philipponnat e Alfredo Tavares. David Scarpa si è occupato della sceneggiatura.

Il lungometraggio dovrebbe arrivare in streaming su Apple TV+ nel corso del 2022 (ma è ipotizzabile anche un passaggio in sala). L’importante lista di nuove produzioni cinematografiche prodotte dal colosso di Cupertino è stato comunicato ufficialmente a inizio marzo. Va detto che da quel giorno a oggi, Killers of the flower moon, il nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, è slittato al 2023. Trovate ulteriori dettagli in questo articolo.

Cosa ne pensate e quanto attendete Napoleon, il kolossal di Ridley Scott interpretato da Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

