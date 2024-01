In un’intervista con The Wrap, Vanessa Kirby ha riflettuto sul suo lavoro per interpretare Giuseppina in Napoleon, biopic di Ridley Scott uscito a fine novembre. L’attrice racconta in particolare di aver svolto molte ricerche sulla figura della prima moglie del protagonista, trovandosi però molto in difficoltà nel decifrarla.

Ecco perché:

Ogni libro che ho letto contraddiceva l’ultimo e ogni testimonianza diretta diceva qualcosa di completamente diverso su di lei. Ero confusa perché volevo assorbirli tutti. Il vero dono di un processo di interpretazione di una persona nella vita reale è provare a chiedersi: “Come posso distillare la sua essenza ed essere fedele a quella piuttosto che inventare troppo?“.

Nel portarla sullo schermo, ha poi però scoperto:

Una delle persone più sorprendenti e interessanti che abbia mai conosciuto. Ha vissuto circa sei vite in una e ha avuto molte versioni diverse di sé stessa. Ho dovuto cercare di capire chi fosse trovando un nucleo centrale, ma è stato difficile perché aveva la capacità di mutare forma. È stata molto vicina alla morte, quindi aveva dentro di sé una sorta di rabbia del sopravvissuto che credo sia sempre stata presente. Questo le ha dato un peso dell’esperienza, un pozzo profondo per aver vissuto qualcosa di molto duro.

Parlando poi della sua esperienza sul set, Kirby sottolinea come Scott lavori molto velocemente, ricorrendo a storyboard dettagliati per ottenere subito ciò che vuole. Sapendo che dunque avrebbe dovuto essere pronta a girare, ha chiesto al regista i suoi storyboard, li ha stampati e li ha appesi alle pareti. “Hai solo una o due riprese, quindi devi essere preparato come lo è Ridley“, il suo commento.

Dopo il passaggio nelle sale, Napoleon è da poco disponibile per l’acquisto in Digital HD, mentre non è stato ancora annunciato quando arriverà in streaming su Apple TV+.

FONTE: The Wrap

