Anche Natalie Portman si aggiunge al coro di attori che nel corso degli ultimi anni si sono esposti sul Metodo nella recitazione. Da un lato, ricordiamo, sono fioccate critiche da parte di Samuel L Jackson e Mads Mikkelsen passando per David Harbour e Jesse Plemons, dall’altro ci sono stati Andrew Garfield e Sally Field che si sono schierati a favore.

Nel corso di un’intervista con il Wall Street Journal, Natalie Portman ha parlato del metodo definendolo un lusso:

In certi ruoli mi sono immersa tantissimo, ma [il Metodo] credo che sia sinceramente un lusso che le donne non possono permettersi. Non credo che i figli o i compagni capirebbero se, insomma, chiedessi di farmi chiamare Jackie Kennedy tutto il tempo.

Stando all’attrice, il Metodo cozzerebbe con il suo ruolo di madre, ma questo non significa che non sia disposta a studiare come si deve per i suoi ruoli, come dimostra la preparazione per Il cigno nero.

