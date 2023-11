Il cameo di Nicolas Cage nei panni di Superman in The Flash ha scatenato numerosi dibattiti tra i fan. L’attore ha commentato qualche mese fa la cosa, affermando di aver apprezzato l’omaggio al Superman Lives di Tim Burton.

Ma ora, parlando con Yahoo!, Cage è tornato sulla lavorazione vera e propria della scena, ricordando di essere stato sul set per girare, sebbene il risultato finale sembri completamente in CGI. L’attore ha raccontato che l’idea originale per la sequenza era molto diversa:

Hanno passato molto tempo a costruire il costume di scena, e penso che Andy Muschietti sia un grandissimo regista, è una brava persona e un bravo regista, ho amato i suoi due film di It. Quello che avrei dovuto fare era letteralmente stare lì in una dimensione alternativa, assistendo alla distruzione dell’universo. Kal-El stava assistendo alla fine dell’universo, e potete immaginare che con il pochissimo tempo che avevo a disposizione per girare la sequenza quale sia stato il livello dell’interpretazione che sono riuscito a mettere. Non c’erano dialoghi, quindi dovevo esprimere tutta la mia emozione con gli occhi. Ed è ciò che ho fatto. Sono stato sul set per, forse, tre ore.

[…] Quando sono andato al cinema… ho visto che combattevo contro un gigantesco ragno. Non ho girato quella scena. Non è ciò che ho fatto. Non penso che abbiano creato quella sequenza con l’intelligenza artificiale. So che Tim Burton detesta l’IA, come la odio io. Era computer grafica, chiaro, perché dovevano ringiovanirmi… e farmi combattere contro un ragno. Non ho girato nulla di quella sequenza, quindi non so cosa sia successo. Ma capisco cosa intende dire Tim Burton. Sarebbe molto triste se prendessero la mia arte e se ne appropriassero. Lo capisco. Condivido totalmente le sue posizioni, l’IA è un incubo per me. È inumana. Non si può essere più inumani dell’intelligenza artificiale.

Ma non credo sia stata utilizzata in The Flash. Penso che alla fine abbiano fatto qualcosa con quella scena, qualcosa che è fuori del mio controllo. Sono letteralmente andato a girare una scena per un’oretta, con il costume di Superman, in cui osservato la distribuzione dell’Universo e cercavo di esprimere le emozioni di perdita, tristezza e terrore con i miei occhi. È tutto ciò che ho fatto.