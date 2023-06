Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Come è noto da prima della sua uscita nelle sale, in The Flash (LEGGI LA RECENSIONE) compare in un cameo il Superman di Nicolas Cage. Si tratta di un omaggio al film mai realizzato dal titolo Superman Lives, che avrebbe visto Tim Burton alla regia e il celebre attore nei panni dell’icona della DC Comics. La sceneggiatura era stata realizzata da Kevin Smithl che di recente ha rivelato di aver apprezzato il riferimento e ora, in un’intervista con Rolling Stone, ha raccontato un aneddoto sul progetto mai andato in porto.

Uno dei principali motivi di discussione durante lo sviluppo di Superman Lives furono le tre richieste del produttore Jon Peters, ovvero che il supereroe combattesse contro un ragno gigante, non volasse nel film e indossasse un costume nero. Smith fu costretto ad acconsentire alla prima ma solo ora, dopo aver visto il cameo in The Flash, sembra essersi convinto della bontà dell’idea:

È sconvolgente. Una delle prime cose che ho pensato quando l’ho visto alla premiere è stata: “Maledizione, [il ragno gigante] avrebbe funzionato“. Per quanto prendessi in giro Jon Peters, sembrava una figata. Non si sbagliava. Avrebbe potuto funzionare.

Il cineasta rivela inoltre che inizialmente il produttore avrebbe voluto Sean Penn nei panni di Superman e di avergli suggerito di scegliere invece Cage:

Aveva appena visto Dead Man Walking e mi disse: “Guarda gli occhi di [Sean Penn] in quel film. Ha gli occhi di un animale violento, di un assassino in gabbia“. E io: “Ma si tratta di Superman!“. E lui: “Chi vedi?“. Ho sempre amato Nic Cage, quindi ho pensato: “Nic Cage ama Superman“. “Dice di conoscere molto bene i fumetti. Dovreste cercare Nic Cage“. E così, quando Tim Burton è stato assunto e all’improvviso hanno scelto Nic Cage, ho pensato: “Wow, ho avuto un’idea e qualcuno l’ha presa sul serio“. Quindi c’è un senso di strana chiusura del cerchio nel vedere quel momento in The Flash.

The Flash è uscito nei cinema il 15 giugno. Trovate tutte le notizie sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate del film di Superman mai realizzato con Nicolas Cage? Lasciate un commento!

FONTE: Rolling Stone

Classifiche consigliate