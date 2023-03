No Time To Die: alcune idee di Phoebe Waller-Bridge sono state scartate perché troppo “camp”

No Time To Die

Phoebe Waller-Bridge, attrice/sceneggiatrice nota soprattutto per Fleabag, era stata ingaggiata per revisionare lo script di No Time To Die, ultimo film di James Bond (LEGGI LA RECENSIONE), in particolare con il compito di “ritoccare” i personaggi femminili e aggiungere un po’ di umorismo alla storia.

Durante una recente Masterclass al Haymarket Theatre di London (via Daily Mail), l’autrice ha svelato alcuni retroscena del suo lavoro:

Avrei dovuto fare molte ricerche su Bond… Non ho fatto una grande quantità di ricerche. Non sono molto brava a fare i compiti. Questo la dice lunga. A volte è frustrante quando dici: “Penso che sia geniale“, e loro ti dicono: “[Magari] la prossima volta“. È divertente lavorare per un po’ con una proprietà intellettuale altrui, perché si impara qualcosa. Ho sicuramente imparato come sarebbe stato il mio film su Bond. Ho capito che il mio poteva essere un po’ troppo camp. Un po’ misogino, in realtà. Daniel [Craig] conosce il personaggio meglio di chiunque altro.

Infine, Waller-Bridge ammette di essere stata in apprensione nel mettere il suo nome sul progetto, dopo aver scoperto che il protagonista avrebbe avuto una fine tragica. “Non me l’avevano detto e mentre lo leggevo ho pensato ‘No’. Ero arrabbiata, poi ho pensato: ‘Che diavolo, tanto tutti daranno la colpa a me. Voglio assolutamente partecipare’“.

No Time To Die è uscito nelle sale di tutto il mondo nel settembre 2021. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Vi ricordiamo che ritroveremo Waller-Bridge come attrice nel nuovo film di Indiana Jones, in uscita a giugno in Italia col titolo Indiana Jones e il quadrante del destino. Qui potete vedere il trailer.

