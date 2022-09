Nope: Mike Flanagan omaggia scherzosamente il film di Jordan Peele in un post su Twitter

Per Nope (LEGGI LA RECENSIONE), suo ultimo film uscito nelle sale questa estate, Jordan Peele sta ricevendo apprezzamenti da parte di diversi colleghi: dopo quelli di Scott Derrickson, ecco arrivare quelli di Mike Flanagan.

Il regista di Hill House ha infatti di recente condiviso su Twitter due foto di un cielo sereno con al centro un’unica nuvola minacciosa che incombe su una città, in un’immagine molto simile a quella che vediamo in Nope.

La didascalia recita: “Ti vedo, Jordan Peele”. Potete vedere il post di seguito:

Ad oggi, Nope ha incassato, in tutto il mondo, circa 150 milioni di dollari (fonte: Box Office Mojo) a fronte di un budget di circa 68. Nonostante dunque questo risultato non sia paragonabile a quello dei precedenti lavori di Peele, il regista ha comunque recentemente discusso di un potenziale sequel (in questo articolo le sue dichiarazioni). Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Per quanto riguarda Flanagan, vi ricordiamo che a breve uscirà su Netflix la sua prossima serie, intitolata The Midnight Club. Al centro della trama del progetto c’è un gruppo di teenager ricoverati in una struttura che accoglie giovani malati terminali. I ragazzi formano un gruppo che si ritrova di notte per raccontarsi storie spaventose e fanno un patto: chi tra di loro morirà per primo li contatterà dall’oltretomba. Qui potete vedere il trailer.

