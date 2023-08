Nonostante Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan, sia uscito da un mese in tutto il mondo – a eccezione dell’Italia dove arriverà a partire dal 23 agosto e del Giappone dove quasi sicuramente non verrà proprio distribuito per ovvie ragioni – la scena di sesso che vede coinvolti Cillian Murphy e Florence Pugh continua a far discutere.

Dopo essere stata censurata in alcuni mercati, come quello indiano, c’è anche chi, negli Stati Uniti, ha aggirato il passaggio incriminato di Oppenheimer con “metodi artigianali” ottenendo l’inevitabile riscontro in termini di viralità social.

Jourdan Kehr, TikToker della West Virginia (@thatsnotlove), ha difatti svelato di aver impedito a suo marito di guardare la scena di sesso fra Jean Tatlock (Florence Pugh) e Robert Oppenheimer (Cillian Murphy). L’uomo si è dovuto coprire gli occhi appoggiando la testa sulla sua spalla.

Tutto questo perché Jourdan sostiene di aver subito un “trauma da tradimento” dopo aver scoperto che il suo consorte aveva guardato materiale pornografico e quindi l’osservare quel momento avrebbe potuto fungere da ulteriore trigger. Nel suo contributo, spiega di aver effettuato tutte le ricerche del caso prima di andare al cinema e dopo aver appreso che in Oppenheimer c’era anche questo “momento sexy” ha convenuto col marito che era meglio far sì che lui non guardasse la scena.

Ecco, a seguire, il video originariamente apparso su TikTok:

this actually makes me feel like i’m losing my mind pic.twitter.com/gOZIbxz1mF — bethany (@fiImgal) August 20, 2023

Trovate tutte le informazioni su Oppenheimer nella nostra scheda.

Classifiche consigliate