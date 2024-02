Sarà Rai 1 a trasmettere in chiaro la 96 esima edizione degli Oscar, che si terrà nella notte tra il 10 e l’11 marzo a Hollywood.

La notizia era stata diffusa una settimana fa dalla newsletter di Cinematografo, e oggi ci è stata confermata dalla Rai e da altre fonti. In attesa di un comunicato stampa ufficiale, le informazioni che sappiamo sono che il primo canale trasmetterà la diretta della cerimonia degli Academy Awards (verosimilmente lo streaming sarà affidato a RaiPlay), e che il commento in studio potrebbe essere affidato ad Alberto Matano (di questo non abbiamo ancora conferme). Dovrebbe comunque essere possibile seguire la cerimonia anche in lingua originale.

La presenza di Io Capitano (prodotto da Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution) tra i candidati come miglior film internazionale rende la cerimonia particolarmente allettante per la tv pubblica, ma al di là del tifo per un titolo italiano l’edizione 2024 degli Oscar attirerà l’attenzione di un pubblico più ampio soprattutto per la presenza tra i candidati di film di grande successo come Oppenheimer e Barbie, oltre che pellicole da festival come il Leone d’Oro Povere creature! e la Palma d’Oro Anatomia di una caduta.

Aggiorneremo l’articolo con maggiori informazioni

