Si era tanto parlato di continuità post-Covid, ma ieri con un annuncio a sorpresa l’Academy ha rivelato i nuovi nomi del team di produttori che si occuperanno della novantaseiesima edizione della Notte degli Oscar, che si terrà il 10 marzo a Hollywood. L’idea era che Glenn Weiss & Ricky Kirshner tornassero per il terzo anno consecutivo, avendo un contratto triennale. Invece l’Academy ha annunciato che Raj Kapoor e Katy Mullan raccoglieranno il loro testimone: i due facevano parte del team di produzione della 95 esima edizione. Kapoor ha ottenuto sei nomination agli Emmy e ne ha vinto uno per aver prodotto Adele: One Night Only, negli ultimi sette anni ha lavorato nel team degli Oscar ma anche in quello dei Grammy e degli Emmy. Mullan è stata showrunner e produttrice, e ha lavorato a eventi dal vivo come le cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi di Londra 2012.

Alla regia della cerimonia degli Oscar tornerà Hamish Hamilton, già regista di cinque edizioni (vinse un Emmy per la cerimonia del 2014, condotta da Ellen). Coerenza alla produzione verrà conferita dal team creativo, che tornerà in massa: dal direttore creativo Kenny Gravillis alle scenografe Misty Buckley e Alana Billingsley.

I due nuovi produttori hanno dichiarato congiuntamente:

Come ragazzo canadese di origine sudasiatica e una ragazza di Londra che è cresciuta guardando gli Oscar, sognando di farne parte, questo è un momento per il quale viene davvero da darsi un pizzicotto! Questo è stato un anno eccezionale per i film, ed è un privilegio assoluto guidare il team che celebra l’industria cinematografica globale e i talenti straordinari che danno vita a queste storie cinematografiche. Il nostro obiettivo è renderlo una celebrazione che sia importante per tutti.

Ancora non sappiamo chi condurrà la cerimonia: sembra che Jimmy Kimmel sia ancora una volta destinato a ottenere l’incarico, ma è ancora presto per dirlo.

