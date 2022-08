Paul Bettany ironizza su Top Gun: Maverick che supera Avengers: Infinity War al box-office USA

Nel weekend del 20 agosto Top Gunn: Maverick ha ufficialmente battuto Avengers: Infinity War nella classifica degli incassi al box-office americano.

In virtù di ciò Paul Bettany, ovvero Visione nell’Universo Cinematografico Marvel, ha ironizzato sulla notizia in relazione al fatto di essere sposato con Jennifer Connelly, attrice apparsa proprio al fianco di Tom Cruise nel sequel di Top Gun. In casa Bettany/Connelly c’è un conflitto di interessi:

Non riuscirò mai a vivere questa situazione a casa mia.

Ecco il post dell’attore:

FONTE: Instagram/Paul Bettany