Apple TV+ ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo film dei Peanuts targato WildBrain e Peanuts Worldwide.

Karey Kirkpatrick, nota per Galline in fuga e Smallfoot, ha co-scritto la sceneggiatura del lungometraggio che seguirà Snoopy, Charlie Brown e i Peanuts che “si imbarcheranno in un’avventura epica nella Grande Città, imparando il vero significato dell’amicizia e incontrando nuovi sorprendenti amici lungo la strada”.

Il regista Steve Martino (già regista di Snoopy & Friends – Il film dei Peanuts) dirigerà il progetto. La produzione inizierà il prossimo anno.

