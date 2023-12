IMDb ha svelato le 100 star più amate del 2023, una classifica che, come spiegato su Twitter, è stata concepita tramite le visualizzazioni di pagina che contribuiscono a determinare il ben noto STARmeter del sito e a guidare la chart c’è Pedro Pascal.

Classe 1975, Pedro Pascal ha una lunga carriera professionale alle spalle, basti pensare che anni e anni fa era addirittura apparso come comparsa in una puntata di Buffy, ma dopo la sua apparizione in Game of Thrones nei panni di Oberyn Martell è iniziata la vera e propria scalata al successo che l’ha portato a diventare una delle star più richieste a Hollywood.

Dopo Game of Thrones è stato coprotagonista di Narcos per poi essere ingaggiato dalla Lucasfilm come protagonista di The Mandalorian e dalla HBO come interprete di Joel nell’acclamata serie basata sul videogioco The Last of Us. Prossimamente lo vedremo anche nel Gladiatore 2 di Ridley Scott e, forse, anche nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Reed Richards (ma si attendono conferme in tal senso).

Qua sotto trovate la Top 10 delle star più “calde” su IMDb in cui, peraltro, compaiono anche due colleghe di Pedro Pascal: Katee Sackhoff, la Bo-Katan di The Mandalorian, e Bella Ramsey, Ellie in The Last of Us. Nel link riportato a fondo pagina trovate la Top 100 integrale.

