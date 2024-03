Aaron Taylor-Jonhson sarà il prossimo James Bond? Secondo i più recenti report, dobbiamo attendere la decisione definitiva del diretto interessato, ma nel frattempo c’è chi si candida alla regia in caso quest’ipotesi si verificasse. Parliamo di Sam Taylor-Johnson, moglie dell’attore, che ha diretto il compagno in Nowhere Boy e in A Milion Little Pieces. Ospite del The Johnathan Ross Show (via New York Post), la regista viene interpellata sui rumor a proposito del marito nei panni di 007 e sulla possibilità di sedersi dietro la macchina da presa.

Ecco la sua risposta:

Vuoi dire che potrei dirigere un film di Bond? Sarei la prima donna regista [della saga]. Continuate a speculare. Sarebbe fantastico.

Riflettendo poi sulla sua esperienza sul set con il marito, racconta:

È davvero interessante. Quando ho diretto Nowhere Boy, non era mio marito. Quando ho diretto A Milion Little Pieces, lo era. Diventa molto intenso. Dipende dal personaggio che interpreta. Animali notturni, per esempio, è stato davvero tosto. Non si lavava, aveva le unghie lunghissime, beveva e guardava molti documentari sui serial killer. Voleva essere tossico dall’interno per poter interpretare un personaggio così tossico.

Ricordiamo che i due si sono conosciuti nel 2008, quando l’allora diciottenne Aaron Johnson ottiene la parte di John Lennon nel biopic Nowhere Boy, diretto da Sam Taylor-Wood, di 23 anni più grande. La loro relazione, iniziata sul set, è diventata ufficiale l’anno dopo e i due sono convolati a nozze nel 2021, dopo le quali entrambi hanno assunto il cognome Taylor-Johnson. Nel corso degli anni, in molti hanno deriso o criticato la scelta dell’attore, che recentemente ha avuto modo di affrontare la questione: ecco le sue parole.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Sam Taylor-Johnson alla regia di un film di James Bond con il marito Aaron? Lasciate un commento!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: NYPOST

Classifiche consigliate