ha vinto anche il premio di categoria più importante, quello del sindacato dei produttori d’america: l’Oscar al miglior film è quindi sempre più vicino, perché finora tutte le pellicole di Fox Searchlight che hanno vinto ai PGA Awards si sono portati a casa anche la statuetta più ambita agli Academy Awards.

Alla 32esima edizione dei Producers Guild of America Awards i produttori Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey e Chloé Zhao hanno ricevuto da Nicole Kidman il Darryl F. Zanuck Award, continuando la scia di riconoscimenti iniziata con il Leone d’Oro al Festival di Venezia e il premio del pubblico al Toronto International Film Festival e proseguita con il Golden Globe e il trionfo ai Critics Choice Awards. Ricordiamo che Nomadland è candidato a 6 premi Oscar.

Un anno fa il PGA Award andò a 1917, ma Parasite vinse come miglior film agli Oscar. Questa divergenza tra i due premi sembra veramente improbabile quest’anno.

Sul fronte tv, Schitt’s Creek dopo l’Emmy e il Golden Globe ha vinto il PGA Award come miglior serie comedy, mentre la quarta stagione di The Crown si è aggiudicata il premio come serie drammatica e La regina degli scacchi ha vinto quello come miglior miniserie. RuPaul’s Drag Race è stato premiato nella categoria Game & Competition Television, e Last Week Tonight with John Oliver in quella Live Entertainment & Talk Television. Premiati anche la docuserie The Last Dance e la versione filmata di Hamilton.