Pirati dei Caraibi, Keira Knightley riflette sui lati negativi della fama ottenuta da giovane

Keira Knightley aveva solo 18 anni quando il primo film della saga di Pirati dei Caraibi è esploso al botteghino come un fulmine a ciel sereno lanciandola, improvvisamente, nello stardom mondiale.

L’attrice, oggi trentasettenne, ha potuto riflettere sui lati negativi del successo e della fama ottenuti in giovanissima età con Pirati dei Caraibi in un profilo che le è stato dedicato dal magazine Harper’s Bazaar in cui ha spiegato che:

Ho avuto un ingresso repentino nella vita adulta, un approdo che è avvenuto in maniera decisamente estrema perché ho avuto quest’esperienza di fama e notorietà quando ero molto giovane. C’è questo posto in cui le donne, pubblicamente, dovrebbero “sedersi divertite” ma non mi sono mai trovata a mio agio. È stata una scossa non indifferente. Venivo giudicata in base a ciò che proiettavo di me. Elizabeth [il suo personaggio in Pirati dei Caraibi, ndr.] era diventata l’oggetto della lussuria di tutti. Non che fosse una che non lottasse e non avesse conflitti in lei. Ma è stato interessante il passaggio dall’essere sempre stata percepita come un maschiaccio a essere vista come l’esatto opposto. Mi sono sentita molto limitata e bloccata. Per questo, coi ruoli successivi, ho cercato di uscirne.