Sono un’amante dei film d’azione e sono davvero molto attento e consapevole di quanto la chiarezza e la geografia influiscano sull’emozione. Certamente il modello di montaggio e la velocità e il ritmo più elevati influiscono sull’emozione, sul battito cardiaco, ma non aiutano la comprensione e il godimento della coreografia….Quindi l’abbiamo esaminata in anticipo per capirla al meglio. Io e il direttore della fotografia abbiamo pensato molto alla struttura dell’inquadratura e al design delle inquadrature e a come ognuna di loro può collegarsi all’altra, lasciando che le cose si svolgano in riprese più lunghe e facendo in modo che ci sia un buon ritmo e che poi avvenga l’azione. È davvero molto specifico, punto alto, punto basso, punto alto, punto basso di ciò che sta accadendo. E così la storia e il divertimento si svolgono all’interno della sequenza.

Si trattava fondamentalmente di matematica tra la direzione delle riprese e il posizionamento delle macchine del fumo. E la grande intuizione è stata quella di metterle su un camion che andava in giro a buttare fumo sul set. Quindi non si trattava solo di tutte queste macchine in posti diversi. Si trattava di tenerle in movimento e di capire dove andava il vento. In qualche modo il nostro direttore artistico ha avuto questa folle sensazione che il vento sarebbe stato in questa direzione per molto tempo. [Ha detto] “Facciamo questo, piazziamolo qui”. Ed è stato pazzesco.