Quentin Tarantino definisce Truffaut un “maldestro dilettante” e lo paragona a Ed Wood

Nel corso di un altro episodio del suo podcast Video Archives, come riportato da IndieWire, Quentin Tarantino ha preso di mira il celebre regista francese François Truffaut.

Parlando della sua ammirazione per Claude Chabrol, il regista ha spiegato perché non ama la mente dietro Effetto notte:

I thriller di Chabrol sono decisamente migliori dei terribili film di Truffaut e Hitckcock, che trovo orrendi. Non vado pazzo per Truffaut in realtà, ci sono delle eccezioni come Adele H. – Una storia d’amore, ma in generale di Truffaut ho lo stesso parere di Ed Wood. Lo trovo un maldestro dilettante carico di passione.