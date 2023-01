Le ragazze del Coyote Ugly: per Piper Perabo il potenziale sequel è fermo al momento￼

In un’intervista con Variety, Piper Perabo ha fornito un aggiornamento sul potenziale sequel di Le ragazze del Coyote Ugly (LEGGI LO SPECIALE). Nel film cult uscito nel 2000, l’attrice interpretava la protagonista Violet Sanford, ragazza che aspira a diventare cantautrice e per questo si trasferisce a New York con l’obiettivo di iniziare la sua carriera nell’industria musicale. Perabo aveva precedente rivelato che stava parlando con la co-star Tyra Banks di un potenziale seguito, che ora però sembra fermo. Allo stesso tempo, non tutto sembra perduto:

Abbiamo incontrato un ostacolo. Non posso dire quale sia. Ma c’è un’idea alternativa. Non posso nuovamente dire quale sia, ma l’idea alternativa mi piace di più di quella originale. Ho anche molta fiducia in Tyra Banks. Voglio dire, se non ti fidi di Tyra per portare a termine qualcosa, stai perdendo il treno.

Vi ricordiamo che il film è disponibile su Disney+.

FONTE: Variety