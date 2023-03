Razzie 2023, ecco i peggiori film dell’anno: premiati Blonde, Morbius ed Elvis

Si è svolta, come da tradizione, poco prima degli Oscar la 43 esima edizione dei Razzie Awards, il premio The Golden Raspberry Award Foundation ai peggiori film e attori di Hollywood.

All’indomani delle nomination, l’organizzazione era finita nell’occhio del ciclone per aver candidato una bambina – la dodicenne Ryan Kiera Armstrong, protagonista di Firestarter – come peggiore attrice. L’organizzazione aveva prontamente risposto alle polemiche riconoscendo l’errore e sostituendo il nome della bambina con il proprio. Di conseguenza, ha stravinto, trasformando quanto accaduto in uno dei tanti episodi autoreferenziali avvenuti in quella che ormai è una tradizione quarantennale.

Tra i titoli più premiati troviamo Blonde, Elvis e Morbius: i primi due sono anche candidati ad alcuni Oscar. Blonde ha vinto come peggior film e peggiore sceneggiatura, Elvis ha vinto per l’interpretazione di Tom Hanks e come peggior coppia sullo schermo. Morbius ha vinto per l’interpretazione di Adria Arjona e di Jared Leto (al suo secondo Razzie).

RAZZIE AWARDS 2023: I VINCITORI

Peggior film

“Blonde”

“Disney’s Pinocchio”

“Good Mourning”

“The King’s Daughter”

“Morbius”

Peggior attore

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly), “Good Mourning”

Pete Davidson (Voice Only), “Marmaduke”

Tom Hanks (As Gepetto), “Disney’s Pinocchio”

Jared Leto, “Morbius”

Sylvester Stallone, “Samaritan”

Peggiore attrice

The Razzies for “Their 43rd Worst Actress Nominations Blunder”

Bryce Dallas Howard, “Jurassic Park: Dominion”

Diane Keaton, “Mack & Rita”

Kaya Scodelario, “The King’s Daughter”

Alicia Silverstone, “The Requin”

Peggior Remake/Rip-off/Sequel

“Blonde”

Entrambi i sequel di “365 Giorni” – “365 Giorni: Adesso” & “Altri 365 giorni” [a Razzie BOGO]

“Disney’s Pinocchio”

“Firestarter”

“Jurassic World: Dominion”

Peggiore attrice non protagonista

Adria Arjona, “Morbius”

Lorraine Bracco (Voice Only), “Disney’s Pinocchio”

Penelope Cruz, “The 355”

Bingbing Fan, “The 355” & “The King’s Daughter”

Mira Sorvino, “Lamborghini: The Man Behind the Legend”

Peggior attore non protagonista

Pete Davidson (Cameo Role), “Good Mourning”

Tom Hanks, “Elvis”

Xavier Samuel, “Blonde”

Mod Sun, “Good Mourning”

Evan Williams, “Blonde”

Peggior coppia sullo schermo

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) & Mod Sun, “Good Mourning”

Entrambi i veri personaggi nella “fallace” scena nella camera da letto alla Casa Bianca, “Blonde”

Tom Hanks & la sua faccia piena di lattice (e il suo ridicolo accento), “Elvis”

Andrew Dominik & i suoi problemi con le donne, “Blonde”

I due sequel di “365 giorni” (usciti entrambi nel 2022)

Peggior regista

Judd Apatow, “The Bubble”

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) & Mod Sun, “Good Mourning”

Andrew Dominik, “Blonde”

Daniel Espinosa, “Morbius”

Robert Zemeckis, “Disney’s Pinocchio”

Peggior sceneggiatura

“Blonde” / Written for the Screen by Andrew Dominik, Adapted from the “Bio-Novel” by Joyce Carol Oates

“Disney’s Pinocchio” / Screenplay by Robert Zemeckis & Chris Weitz (Not Authorized by the Estate of Carlo Collodi)

“Good Mourning” / “Written” by Machine Gun Kelly & Mod Sun

“Jurassic World: Dominion” / Screenplay by Emily Carmichael & Colin Treverrow,Story by Treverrow & Derek Connolly

“Morbius” / Screen Story and Screenplay by Matt Sazama & Burk Sharpless

