Screen Rant ha intervistato Phil Boutte, concept artist che ha lavorato diverse volte con Zack Snyder, anche se non direttamente a Rebel Moon, che sarà a dicembre su Netflix.

Boutte ha avuto grandi parole per il regista:

Con Zack ho lavorato diverse volte, a Justice League, all’Uomo d’Acciaio. L’Uomo d’Acciaio è stata la mia prima collaborazione con lui, è meraviglioso, gentile, disponibile. Ha tanta energie e delle idee ben chiare, il modo in cui guarda le cose è splendido.

Quando entri a contatto con quell’energia è bellissimo, specialmente se sei un artista, perché ti spinge a disegnare e a fare di più. Con Rebel Moon non abbiamo collaborato direttamente, ma ho lavorato con Stephanie Porter, la costumista. L’abbiamo aiutata a dare forma al mondo.

In quanto persona creativa, il miglior modo che ho per descrivere Zack è amplificatore creativo. Prende ciò che hai e non lo sopprime, ti aiuta a espanderlo e a lavorare sodo, ma ti permette anche di crescere come artista mentre esplori il mondo che sta creando.