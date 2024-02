Durante un’intervista con Comicbook, Owen TeagueIl ha parlato di Il regno del pianeta delle scimmie, che sarà a maggio nelle sale italiane e di cui abbiamo appena visto un nuovo trailer.

L’attore ha detto di essersi servito della consulenza di Andy Serkis (come aveva già spiegato l’anno scorso) per prepararsi al ruolo e ha poi parlato in generale di cosa aspettarsi dalla pellicola:

Tra i film più recenti, questi è quello che inizia ad avvicinarsi agli originali. Abbiamo avuto L’alba [del pianeta delle scimmie], Apes Revolution e The War, che sono film bellissimi, ma sono molto lontani dall’atmosfera della versione del ’68. E adesso ci stiamo avvicinando agli originali senza realizzare rifacimenti di sorta, ma inserendo dei rimandi visivi all’aspetto che comincia ad avere quel mondo.

Il regno del pianeta delle scimmie arriverà al cinema in Italia il 9 maggio.

