Ricky Stanicky – L’amico immaginario, commedia con John Cena, è da poco disponibile su Prime Video. Nella pellicola, quest’ultimo interpreta un attore tossicomane che si esibisce in locali squallidi con rifacimenti in chiave masturbatoria di classici del rock. In un’intervista con CB, il regista Peter Farrelly ha rivelato che inizialmente erano previste più “canzoni parodia” di quelle che vediamo nel film. Ecco le sue parole:

Ce n’erano altre due, ma onestamente, quando abbiamo fatto i test, ci siamo detti: “Stai esagerando. Abbiamo afferrato il concetto“. Erano troppe. Così abbiamo tagliato le due che erano meno divertenti, ma ce n’erano altri due.

Nel cast di Ricky Stanicky troviamo anche Zac Efron, Andrew Santino e Jermaine Fowler. Trovate tutte le altre informazioni nella nostra scheda.

Avete visto Ricky Stanicky? Vi ha convinto la performance di John Cena? Lasciate un commento!

FONTE: CB

