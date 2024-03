Road House, remake del film con Patrick Swayze Il duro del Road House (1989), è disponibile su Prime Video. Jake Gyllenhaal interpreta il protagonista, mentre il ruolo del villain è affidato a Billy Magnussen.

Ricorda quest’ultimo, in un’intervista con Variety, quando ha visto il film originale per la prima volta:

Non l’ho visto fino a quando non avevo tipo 14-15 anni, che è il momento perfetto perché trattava di combattimenti e risse e tutte le cose che mi attraevano a quell’età. Pensavo: “Oh mio Dio, che cosa è questo?” Allo stesso tempo, non si prendeva troppo sul serio, era divertente. E penso che l’intrattenimento dovrebbe essere così: un bellissimo posto dove le persone possono andare e connettersi tra loro.

Racconta poi la ragione per cui ha accettato la parte, a cominciare dal fatto che il film sia diretto da Doug Liman.

Sono stato un suo fan fin da Swingers. Ma onestamente, questo progetto ha colpito molte corde sensibili. Per cominciare, c’era Jake Gyllenhaal. E sono ad un punto della mia carriera in cui mi sento fortunato anche solo ad essere preso in considerazione per interpretare questo personaggio. È un dono. Quest’industria è effimera e ogni volta che hai l’opportunità di recitare, sono grato.