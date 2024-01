Con l’uscita in rete del primo trailer di Road House (remake de Il duro del Road House in arrivo solo ed esclusivamente in streaming su Prime Video), Boss Logic ha deciso di realizzare dei divertenti artwork che danno vita a una celebre ad alcune celebri gag de I Griffin.

Ecco quindi Peter Griffin come protagonista di uno dei suoi film preferiti e il suo arcinemico Ernie il pollo gigante in due artwork che riprendono il poster del lungometraggio con Jake Gyllenhaal.

Ecco i post:

Nel cast della pellicola, oltre a Jake Gyllenhaal, anche Billy Magnussen, Daniela Melchior, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage, Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle, B.K. Cannon, Arturo Castro, Dominique Columbus, Beau Knapp e Bob Menery. Road House sarà disponibile in streaming su Prime Video in tutti i territori in cui è fruibile la piattaforma.

Il film originale è stato diretto da Rowdy Herrington è aveva Patrick Swayze nei panni del protagonista.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

