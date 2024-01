Nel 1992, per la regia di Richard Attenborough, arrivava nei cinema Chaplin (intitolato però Charlot in Italia), biopic sulla vita del leggendario artista che, nella pellicola, era interpretato dall’allora ventisettenne Robert Downey Jr.

Il film ricevette tre nomination agli Oscar: quella per il Miglior attore protagonista a Robert Downey Jr., per la Miglior scenografia a Stuart Craig e Chris Butler e per la Migliore colonna sonora a John Barry. L’anno seguente, in un’edizione degli Oscar in cui fu Gli spietati di Clint Eastwood a trionfare come Miglior film e Miglior regia, Robert Downey Jr venne sconfitto dall’Al Pacino di Scent of a Woman – Profumo di donna.

31 anni dopo, con Oppenheimer, Robert Downey Jr è di nuovo in corsa agli Oscar nella categoria Miglior attore non protagonista (ECCO LA LISTA DELLE NOMINATION AGLI OSCAR 2024) e, in una chiacchierata fatta con Whoopi Goldberg durante il suo talk show The View, ha riflettuto proprio sulla sconfitta avvenuta nel 1993 ammettendo, a conti fatti, di essere lieto della cosa perché all’epoca era troppo giovane e folle.

Ero giovane e folle. Se avessi vinto sarei finito per avere la convinzione di essere già sulla strada giusta.

Whoopi Goldberg, che insieme a Robert Downey Jr ha preso parte a Bolle di sapone, il film del 1991 diretto da Michael Hoffman che ironizzava sul mondo delle soap opera, aggiunge:

Eravamo entrambi su quella strada!

L’attore si concede una battuta su quello che gli è accaduto dopo la sconfitta agli Oscar del 1993:

Ho affrontato 30 anni di dipendenza, depravazione e disperazione!

Poi sulle tredici nomination ricevute dalla pellicola di Christopher Nolan dove interpreta Lewis Strauss, presidente della Commissione per l’energia atomica degli Stati Uniti, dice:

Ero così felice per tutte e 13 le nomination che non potevo credere che si trattasse della prima nomination agli Oscar di Emily Blunt!

