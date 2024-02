Robert Downey Jr ha raccontato che, quando ha appreso di essere stato nominato all’Oscar come Miglior attore non protagonista grazie alla sua performance in Oppenheimer di Christopher Nolan, si trovava nel bel mezzo di un incubo in cui c’erano di mezzo i suoi due gatti, Willow e Winifred.

L’attore ha raccontato il divertente aneddoto al People Magazine. Robert Downey Jr ha svelato alla popolare rivista americana che è stata sua moglie Susan Downey a svegliarlo e a dargli la bella notizia:

Stavo avendo questo incubo in cui i nostri mici Willow e Winifred avevano preso una delle mie Nicorette, e sapevo che avrei avuto dei problemi!

Il volto storico di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe, che in Oppenheimer interpreta Lewis Strauss, l’ex Presidente della Commissione per l’energia atomica degli Stati Uniti d’America, ha poi festeggiato con sua moglie e chiamato su FaceTime la collega Emily Blunt. Emozione per la nomination a parte, Robert Downey Jr ha però ammesso che il premio più grande è stato quello di poter condividere l’esperienza professionale con attori e attrici come la già citata Emily Blunt, Cillian Murphy e Matt Damon.

La ricompensa è stata l’esperienza. C’è un legame fortissimo e abbiamo un enorme rispetto reciproco.

Restando in tema di “cosa stavano facendo le star di Oppenheimer quando hanno saputo di essere in corsa agli Oscar”, Emily Blunt ha raccontato un paio di settimane fa che quando è stata informata della nomination stava… raccogliendo i bisogni del cane insieme a suo marito John Krasinski (ECCO I DETTAGLI).

Trovate tutte le informazioni su Oppenheimer nella nostra scheda.

